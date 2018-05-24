На Вінниччині чиновник попався на хабарі

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Посадовцю міськради повідомлено про підозру

У межах провадження правоохоронці встановили, що посадова особа міської ради вимагає неправомірну вигоду від переможця одного з тендерів, що виконує ремонтні роботи у закладах освіти міста.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України, повідомляє «Главком».

Після проведення ряду процесуальних заходів оперативники Управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції зібрали матеріали, які підтверджують причетність до злочину одного з керівників відділу міської ради. Так, було задокументовано факт вимагання від представників комерційної структури неправомірної вигоди. Проте, хабар просив надати не у грошовому вигляді, а у вигляді опалювальної техніки.

За підписання актів виконаних робіт та в подальшому не створення перешкод при прийомі будівельно-монтажних робіт за завищеними цінами посадовець отримав визначену техніку, вартість якої 37 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта працівники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції, слідчого управління обласної поліції та прокуратури Вінницької області вилучили майно, отримане ним у якості неправомірної вигоди.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.