На Вінниччині чоловік намагався перетнути державний кордон з чужим паспортом



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Це вже не перший випадок перетинання кордону з чужими документами

На Вінниччині, в місцевому пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грабарівка-Окниця», що на ділянці відділу прикордонної служби «Болган», прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили 48-річного громадянина України. Надаючи на огляд паспортний документ, чоловік помітно нервував, що й привернуло увагу вартових.

За результатами огляду паспорту прикордонники встановили, що даний документ належить іншій людині. За словами порушника, для того, щоб перетнути кордон України та потрапити на територію Придністров’я, він узяв документ у свого знайомого, так як власний паспорт випадково залишив у іншому місті.

Наразі, прикордонники притягнули українця до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону, а чужий паспорт вилучили встановленим порядком.

Тільки з початку нинішнього року прикордонники Могилів-Подільського загону під час здійснення заходів перевірки та оформлення осіб у пунктах пропуску на державному кордоні виявили 5 підроблених, 75 недійсних та 3 чужих документів, що посвідчують особу.

Джерело: lada.fm