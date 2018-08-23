На Вінниччині діяла група шахраїв, які видавали себе за менеджерів відомих мереж АЗС



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Група складалася з трьох чоловіків й дівчини

Схема, за якою вони видурювали кошти у довірливих громадян, була такою: представлялися працівниками відомих мереж АЗС й пропонували купити партію палива. Звісно, за доволі вигідними цінами. Але щоб отримати бензин чи дизельне пальне, слід було перерахувати гроші на рахунок «фірми» з відомим брендом. Саме це принаймні й змушувало декого вірити обіцянкам зловмисників.

Ця злочинна група складалася з трьох чоловіків й дівчини. Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, нині затримані двоє підозрюваних у шахрайстві, у тому числі головний організатор «схеми». Їм вже повідомили про підозру, й суд має визначити їм запобіжний захід. Їхніх спільників шукають.

До речі, слідчі з'ясували, що ці спритники відкрили у різних банках понад десять рахунків, куди їхні жертви мали перераховувати кошти.

Інкримінують затриманим ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Покарання за цією статтею – від 3 до 8 років ув'язнення. Нині слідчі з'ясовують, кого ці зловмисники ошукали й у інших регіонах.

Джерело: naparise.com