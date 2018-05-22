На Вінниччині до державної власності повернуто запасний командний пункт цивільної оборони

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Під час приватизації було подано недостовірні дані

Прокуратурою області виявлено факт незаконної приватизації приватним суб'єктом господарювання державного майна на території міста Калинівка.

Встановлено, що упродовж 1995-1997 років Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій області проведено приватизацію майна одного з державних підприємств.

Згідно ст. 5 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» об'єкти державної власності, необхідні для виконання державою своїх функцій не підлягали приватизації.

У зв'язку з цим, у державній власності залишилося приміщення у м. Калинівка, яке призначалося для розміщення запасного командного пункту цивільної оборони. Його передано новоствореному товариству для зберігання.

Однак у подальшому, подавши до Калинівської міської ради недостовірні дані, суб'єкт господарювання оформив за собою право приватної власності на зазначену будівлю та на підставі цивільно-правових угод передав вказане майно третій особі.

Прокуратура області відреагувала на факт незаконного вибуття майна із державної власності подавши позов про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування та скасування свідоцтва про право власності, виданого суб'єкту господарювання.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 17.05.2018 позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.