На Вінниччині іноземцю заборонили в'їзд до України через георгіївську стрічку



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Громадянину Молдови заборонили в'їзд в країну

16 квітня, у міждержавному пункті пропуску для поромного сполучення «Цекинівка-Сорока» відділу «Ямпіль» вартові кордону виявили в салоні автомобіля «Фольксваген» георгіївську стрічку.

Заборонений в Україні пропагандистський символ власник легковика – 42-річний громадянин Молдови прилаштував на задньому дзеркалі авто.

Прикордонники символ сепаратизму вилучили. Стосовно молдованина винесли постанову про заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Такі випадки на ділянці відповідальності Могилів-Подільського загону – не рідкість. З початку нинішнього року близько десятка іноземців, що використовували георгіївські стрічки, були притягнуті прикордонниками до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у травні 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення і пропагандистське використання георгіївських стрічок. Їх публічне використання, демонстрація або носіння карається штрафом у розмірі від 850 до 2550 гривень. У випадку повторного порушення закону покарання жорсткіше - штраф до 5100 гривень або арешт на 15 діб з конфіскацією пропагандистських матеріалів.

Джерело: Vinbazar