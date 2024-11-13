На Вінниччині киянин хотів підкупити прикордонника, щоб виїхати до Молдови

На Вінниччині киянин хотів за хабар «владнати» питання виїзду за кордон

Відмова у пропуску через кордон його не зупинила і він вирішив підкупити прикордонника

В пункті пропуску «Могилів-Подільський» 22-річний чоловік запропонував неправомірну вигоду прикордонникам, аби безперешкодно перетнути кордон. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«На паспортний контроль чоловік пред’явив документи, що не надавали йому право на виїзд з України за підставою – супровід родича з інвалідністю. Проте, відмова у пропуску через кордон його не зупинила і він вирішив підкупити прикордонника, надавши йому 1000 Євро», – йдеться у повідомленні.

В управлінні Держприкордонслужби зазначили, що даний факт був зафіксований, а правопорушнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

Раніше Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії.