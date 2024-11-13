Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині киянин хотів підкупити прикордонника, щоб виїхати до Молдови

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині киянин хотів підкупити прикордонника, щоб виїхати до Молдови
На Вінниччині киянин хотів за хабар «владнати» питання виїзду за кордон
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Відмова у пропуску через кордон його не зупинила і він вирішив підкупити прикордонника

В пункті пропуску «Могилів-Подільський» 22-річний чоловік запропонував неправомірну вигоду прикордонникам, аби безперешкодно перетнути кордон. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«На паспортний контроль чоловік пред’явив документи, що не надавали йому право на виїзд з України за підставою – супровід родича з інвалідністю. Проте, відмова у пропуску через кордон його не зупинила і він вирішив підкупити прикордонника, надавши йому 1000 Євро», – йдеться у повідомленні.

В управлінні Держприкордонслужби  зазначили, що даний факт був зафіксований, а правопорушнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою. 

Раніше Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. 

Читайте також:

Теги: Закарпаття документи штраф чоловік кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Республіки Ангола Жуау Лоренсу
Про Африку, Україну, СРСР та історичну справедливість
4 листопада, 07:05
Північнокорейські чоловіки, які підписали петиції про вступ до армії, нібито «сповнені рішучості боротися у священній війні»
Північна Корея заявила про 1,4 млн охочих вступити до армії на тлі напруженості з Сеулом
16 жовтня, 13:47
Польща візьметься за мінування власних кордонів
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
15 жовтня, 08:32
Цей закон є частиною соціально-консервативної програми прем’єр-міністерки Італії та лідерки партії «Брати Італії» Джорджії Мелоні
Мільйонні штрафи та увʼязнення. Одна з країн Європи заборонила сурогатний туризм
17 жовтня, 17:01
Чех обдурив державу майже на два мільйони крон
У Чехії шахрай зухвало надурив державу на українських біженцях
18 жовтня, 08:26
Засідання в Печерському суді по справі Тетяни Крупи, 7 жовтня 2024 року
Суд переніс розгляд апеляції очільниці Хмельницької МСЕК
23 жовтня, 11:49
Якщо ван Хоуелінген буде визнаний винним у кримінальному злочині протягом року, він повинен сплатити штраф
Нідерланди покарали депутата, який опублікував пост із нацистським прапором
23 жовтня, 08:10
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
На Донеччині у стіні зруйнованого будинку знайшли Біблію
На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію: їй понад 100 років
11 листопада, 02:57

Новини

На Вінниччині киянин хотів підкупити прикордонника, щоб виїхати до Молдови
На Вінниччині киянин хотів підкупити прикордонника, щоб виїхати до Молдови
Котельні Вінниці обладнали автономними джерелами енергії
Котельні Вінниці обладнали автономними джерелами енергії
У Вінниці поліцейські затримали одесита, який організовував втечі ухилянтів за кордон
У Вінниці поліцейські затримали одесита, який організовував втечі ухилянтів за кордон
У Вінниці відбулося прощання із боксером В'ячеславом Узелковим (фото)
У Вінниці відбулося прощання із боксером В'ячеславом Узелковим (фото)
Вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу
Вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу
Вчені знайшли спосіб зробити вітряні турбіни потужнішими та дешевшими
Вчені знайшли спосіб зробити вітряні турбіни потужнішими та дешевшими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
28K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
12K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
9756
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
8536
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Новини

Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Сьогодні, 13:57
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua