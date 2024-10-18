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У Чехії шахрай зухвало надурив державу на українських біженцях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Чехії шахрай зухвало надурив державу на українських біженцях
Чех обдурив державу майже на два мільйони крон
фото: Інформатор

Шахраю загрожує до восьми років позбавлення волі

Кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон, пише 420on.cz.

Чоловік, будучи головою зареєстрованої асоціації, уклав із Пльзеньським краєм договір на надання житла з гуманітарною метою. «Майже у 30 випадках він подавав заявки на відшкодування вартості безкоштовного житла для біженців з України та незаконно отримував за це оплату, хоча люди проживали не за тією адресою, яка була вказана у договорі», – повідомила представниця поліції Дагмар Брожова.

Таким чином, чоловік завдав збитків на суму понад 1,7 мільйона крон ($70,5 тис). Шахраю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Губернатор Рудольф Шпотак заявив, що влада не знала про несумлінну практику, оскільки чоловік виконав усі формальні вимоги. Вони отримали інформацію лише від кримінальних слідчих. «На цій підставі ми розірвали з ним контракт», – підтвердив він.

Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно колишніх заступника Міністра оборони України, керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України. Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану обвинувачені організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. 

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Теги: чоловік шахрайство біженці Чехія розшук гроші

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