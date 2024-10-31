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Стала відома кількість перевізників, відключених від системи «Шлях» через ухилянтів 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стала відома кількість перевізників, відключених від системи «Шлях» через ухилянтів 

Системою «Шлях» щоденно користуються десятки тисяч перевізників 

Керівник «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський повідомив, що підписав накази про відключення вже 223 перевізників від системи «Шлях» за «системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону».

За словами Зборовського, системою щоденно користуються десятки тисяч перевізників.

«Сьогодні ще 15 перевізників за матеріалами Державної прикордонної служби України були відключені, вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», – зазначив очільник «Укртрансбезпеки».

Наказ «Укртрансбезпеки» про відключення перевізників від системи «Шлях» від 31 жовтня 2024 року
Наказ «Укртрансбезпеки» про відключення перевізників від системи «Шлях» від 31 жовтня 2024 року
фото: Євген Зборовський, Facebook

Зборовський запевнив, що жоден працівник «Укртрансбезпеки» не має доступу і не може в жодному разі нікого додати до системи.

Нагадаємо, у березні 2024 року Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».

Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

У вересні Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» ухвалила рішення відключити на три місяці від системи «Шлях» відразу кількох перевізників. За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Теги: кордон правила ухилянти відключення укртрансбезпека

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