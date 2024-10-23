Нідерланди покарали депутата, який опублікував пост із нацистським прапором

Якщо ван Хоуелінген буде визнаний винним у кримінальному злочині протягом року, він повинен сплатити штраф

Депутат підробив фото, змінивши прапор Цілей сталого розвитку, що був на оригінальному знімку, на нацистський прапор

Окружний суд Гааги визнав депутата Пепейна ван Хоувелінгена від нідерландської проросійської партії FVD («Форум за демократію») винним в образі через публікацію зображення, на якому ексміністр охорони здоров’я Ернст Койперс нібито підіймав прапор зі свастикою. Як повідомляє NOS, депутат підробив фото, змінивши прапор Цілей сталого розвитку (ЦСР, відомі також як Глобальні цілі), що був на оригінальному знімку, на нацистський прапор. Згодом через шквал критики він видалив цей допис та опублікував новий – з комуністичним символом.

«Депутат нідерландської партії FVD («Форум за демократію») Пепейн ван Хоувелінген отримав умовний штраф у розмірі 450 євро за допис про колишнього міністра охорони здоров'я Нідерландів Ернста Койперса та колишнього міністра соціальних справ та зайнятості Нідерландів - Карієн ван Геннеп. Таке рішення прийняв Суд у Гааз», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці вересня 2022 року Ван Хоуелінген опублікував у мережі фотошопене фото, на якому зображені тодішні міністри охорони здоров’я Кайперс і соціальні справи та працевлаштування Ван Генніп. На фото виглядає так, ніби Кейперс піднімає нацистський прапор. Ван Генніп стоїть поруч. Через деякий час Ван Хоувелінген видалив твіт, але міністри все ж подали звіт.

«Цим твітом підозрюваний розпалив нетерпимість», – постановив суд. На оригінальному фото міністри підняли інший прапор: прапор Цілей сталого розвитку (ЦСР), світових цілей сталого розвитку.

Суд повідомляє, що «надзвичайно важливо», щоб політики могли висловлювати критику, як-от SDG. Але водночас вони «несуть відповідальність за запобігання поширенню виразів, що розпалюють нетерпимість». На думку суду, Ван Хоуелінген цього не робив.

Прокуратура вимагала безумовного штрафу в розмірі 450 євро, але суд каже, що вважає умовний штраф доцільним, оскільки Ван Хоуелінген сам видалив твіт і сказав, що він не мав наміру пов’язувати Койперса і Ван Генніпа з нацистським режимом. .

Якщо ван Хоуелінген буде визнаний винним у кримінальному злочині протягом року, він повинен сплатити штраф.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим. Про це політик заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства, пише Tasr.

За словами прем’єра, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого – з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.