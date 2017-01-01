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    На Вінниччині «любителі» природи завдали екологічних збитків на понад 2 мільйони

    За результатами розгляду протоколів, направлених до судових органів, 59 осіб притягнено до адміністративної відповідальності
    2, 5 мільйона – саме така сума збитків, заподіяних державі порушниками природоохоронного законодавства у Вінницькій області. Як повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, такі невтішні підсумки перевірки 487 об’єктів протягом 11 місяців поточного року. Загалом Інспекцією було складено 1 199
    • Сьогодні, 16:24
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    За результатами розгляду протоколів, направлених до судових органів, 59 осіб притягнено до адміністративної відповідальності

    2, 5 мільйона – саме така сума збитків, заподіяних державі порушниками природоохоронного законодавства у Вінницькій області. Як повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, такі невтішні підсумки перевірки 487 об’єктів протягом 11 місяців поточного року.

    Загалом Інспекцією було складено 1 199 протоколів, до адміністративної відповідальності притягнуто 1 209 осіб. Сума штрафів разом вже складає 321 тисячу 239 гривень, ще 76 протоколів передано до суду на розгляд.

    Також інспекторами пред’явлено 288 претензій на загальну суму 2 595 694 гривні, з яких стягнуто наразі 1 058 368 гривень.

    За результатами розгляду протоколів, направлених до судових органів, 59 осіб притягнено до адміністративної відповідальності на суму 20 664 гривень. Ще у 48 «справах» органи поліції встановлюють винних осіб, а у трьох випадках – вирішується питання по порушення кримінального провадження.

    По 2 матеріалах Управлінням захисту економіки у Вінницькій області та по 3 матеріалам органами поліції відкрито кримінальні провадження.

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