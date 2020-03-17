На Вінниччині очікують постачання засобів захисту з державного резерву



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Карантин у Вінницькый області

Вінницька область очікує з державного резерву понад 5 тисяч ізоляційних одноразових халатів, майже 6 тисяч захисних респіраторів класу FFP2, близько 7 тисяч нестерильних одноразових рукавичок, 147 захисних окулярів, майже 44 500 штук медичних хірургічних масок та 33 тис. спиртовмісних кишенькових антисептиків місткістю 50 мл.

Про це під час брифінгу розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський. За його словами, вже створено обласний оперативний штаб, який працюватиме цілодобово.

«Ми організовуємо цілодобове чергування на рівні заступника голови ОДА. Це буде 12-годинне чергування: з 7:00 до 19:00 і з 19:00 до 7:00. Основне завдання – оперативне розв'язання немедичних питань, бо для медичних питань є контактна лінія «103», - повідомив Скальський.

Голова ОДА зазначив, що наразі напрацьовується механізм роботи з вінничанами, які повернулися з-за кордону протягом останніх двох тижнів. Очільник області обіцяє постійно бути на зв’язку з вінничанами та на своїй сторінці у фейсбуці повідомляти про усі важливі державні рішення.

Також Владислав Скальський повідомив, що для волонтерів та пропозицій щодо допомоги створено електронну адресу [email protected] Туди можна надсилати пропозиції із зазначенням ім’я, контактних даних, назви району та наявного ресурсу. Наразі ведуться переговори з благодійним фондом щодо фінансової допомоги.