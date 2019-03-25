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    На Вінниччині під колесами Nissan загинув пішохід

    • Розсилка
    На Вінниччині під колесами Nissan загинув пішохід

    Триває слідство

    23 березня у Бершаді водій іномарки збив пішохода. Від отриманих ушкоджень 49-річний потерпілий загинув на місці пригоди.

    Близько дев’ятої години вечора на вул. І. Зборовського 25-річний житель Бершаді скоїв наїзд на чоловіка, який, попередньо, раптово вибіг на проїзну частину дороги. Ушкодження отримані потерпілим виявились несумісними з життям.

    Загиблим виявився 49-річний житель с. Яланець.

    Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

    Автомобіль поміщений на арештмайданчик. 

    Джерело: Vinbazar

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