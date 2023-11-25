На Вінниччині підприємець тричі проігнорував повістки: чи покарали його

Під час розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі відмовився від отримання повістки. Свої дії він аргументував поганим станом здоров'я. Про це йдеться у вироку Крижопільського районного суду Вінницької області.

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За даними суду, чоловік, який є фізичною особою-підприємцем, 3 листопада 2022 року отримав повістку та був визнаний обмежено придатним до служби у ЗСУ.

15 березня 2023 року йому було вручено повістку для отримання мобілізаційного розпорядження та вибуття у військову частину. Проте він проігнорував це.

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19 липня 2023 року чоловік повторно отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії. 22 липня він втретє отримав повістку і знову її проігнорував.

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Під час розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним. Суд покарав його на три роки ув'язнення, замінивши реальний термін на іспитовий – 1 рік та 3 місяці позбавлення волі.

Раніше водія продуктового магазину на Волині визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначено три роки позбавлення волі.