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    На Вінниччині побудують новий завод з переробки кукурудзи

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    На Вінниччині побудують новий завод з переробки кукурудзи

    В четвертому кварталі 2019 року в Тростянецьому районі планується ввести в експлуатацію завод з переробці кукурудзи.

    Прогнозована потужність об'єкту складає 100 тисяч тон в рік. У будівництві підприємства приймають участь американська компанія Bunge та іспанська група компаній Дакса.

    На прес-конференції, яка відбулась в приміщені Вінницької обласної державної адміністрації, представники іноземних компаній представили проект нового заводу.

    Підприємство займатиметься переробкою спеціальних сортів кукурудзи на крупу та муку. Проектна потужність  складає 300 тон за добу та 100 тисяч тон в рік. Збудують завод в селі Демківка Тростянецкого району на площі близько 3 гектарів. Планується зведення сховищ для зберігання кукурудзи, а також побічних та основних продуктів.

    Прогнозований об'єм інвестицій складає 14 млн доларів США. Реалізовувати на експорт планується близько 80% готової продукції.

    Джерело: Vinbazar

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