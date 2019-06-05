На Вінниччині подорожчав газ



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Вінничани з червня платитимуть за газ більше у зв’язку із підвищенням оптової ціни «Нафтогазу»

В червні для побутових споживачів газу Вінницької області вартість блакитного палива зросла до 8 758,52 грн за тис куб. м. Це майже на 5% більше ціни травня. Подорожчання пов’язане з підвищенням оптової ціни газу від НАК «Нафтогаз Україна».

Новий підхід в ціновій політиці на газовому ринку введений з 1 травня Урядом, НКРЕКП та Нафтогазом. Кожного місяця ціна газу змінюватиметься залежно від коливань вартості закупівлі енергоресурсу у оптового постачальника та тарифів на транспортування. Щомісяця «Нафтогаз» надсилає на адресу ТОВ «Вінницягаз Збут» додаткові угоди про зміну ціни газу для побутових споживачів. Крім того, НКРЕКП замість загального тарифу на транспортування природного газу для «Укргтрансгаз» встановлено новий тариф на оплату вартості замовленої потужності, що фактично є абонплатою. Саме через зміну цих тарифів з 1 травня кожен регіон України отримує свою ціну газу для населення.

«При цьому в ціні газу знову залишилися незмінними тариф газорозподільної компанії та ставка «Вінницягаз Збут» як постачальника. Нагадаю, «Вінницягаз» як Оператор ГРМ отримує 9,39 % від вартості кубометра, що становить 82 коп. Ставка «Вінницягаз Збут» складає всього лише 2,16 %, тобто майже 19 коп. від кінцевої ціни газу», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Клієнти компанії отримують інформацію про всі складові ціни газу в рахунках за газ. Такі рахунки можна, зокрема, завантажити в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

За даними Асоціації газового ринку України у травні найдешевшим є газ для мешканців столиці, а найдорожчим – для жителів Миколаївщини. У червні найвищою буде ціна для споживачів газу Рівненської області, а найнижча – для м.Харків. У порівнянні з іншими регіонами ціна газу для жителів Вінниці та області трохи вище середньої.