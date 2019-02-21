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    Новини

    У Тростянці згоріла покинута ферма

    • Розсилка
    У Тростянці згоріла покинута ферма

    Горіла покрівля площею 100 кв.м

    20 лютого о 14:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Жовтневій в с.Тростянець Тиврівського району горить недіюча ферма.

    До місця виклику було направлено рятувальників ДПРЧ-17 селища Вороновиця та ДПРЧ-31 селища Тиврів.

    О 14:48 пожежу локалізовано, а о 15:19 ліквідовано.

    Полум'ям знищено шиферну покрівлю будівлі на площі 100 кв.м та господарський інвентар.

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    До боротьби з вогнем залучалося 8 чоловік особового складу 2 одиниці спецтехніки.

    Джерело: Vinbazar

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