У Тростянці згоріла покинута ферма
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Розсилка
Горіла покрівля площею 100 кв.м
20 лютого о 14:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Жовтневій в с.Тростянець Тиврівського району горить недіюча ферма.
До місця виклику було направлено рятувальників ДПРЧ-17 селища Вороновиця та ДПРЧ-31 селища Тиврів.
О 14:48 пожежу локалізовано, а о 15:19 ліквідовано.
Полум'ям знищено шиферну покрівлю будівлі на площі 100 кв.м та господарський інвентар.
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Джерело: Vinbazar