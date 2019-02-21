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    Думки вголос

    У Вінниці німецький інвестор зі сміття робить гроші

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Кожне подібне українське сміттєзвалище може приносити кошти - У Вінниці німецький інвестор зі сміття робить гроші
    Кожне подібне українське сміттєзвалище може приносити кошти
    Фото: Молодий буковинець

    За довгі десятиліття українські сміттєві звалища перетворилися на справжні газові родовища

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    Побывал в Виннице, где на городском мусорном полигоне немецкий инвестор наладил добычу биогаза и производство электроэнергии из него. Очень интересный опыт, который относительно легко можно сегодня распространить на всю страну.

    Если сортировка и переработка отходов - дело затратное, требующее больших финансовых вложений и времени, то добычу газа на свалках организовать можно быстро и при относительно небольших инвестициях. Было бы желание.

    За долгие десятилетия украинские свалки разрослись до такой степени, что превратились в настоящие газовые месторождения. Даже если мы завтра разом прекратим вывозить отходы на полигоны и начнем перерабатывать 99% мусора, уже существующие свалки будут производить биогаз еще 10-15 лет. А поскольку вывоз мусора не прекращается, можно не сомневаться, что таких свалочных месторождений нам хватит, как минимум, лет на 25-30. Сегодня этот свалочный газ в основном просто отравляет воздух и создает риск возгораний (пожары на свалках - чаще всего его вина). А мог бы приносить доход.

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    Немецкий инвестор Йорг Майснер одним из первых оценил потенциал украинских свалок. В Виннице он договорился с местными властями и организовал добычу газа на местной свалке. В толще мусора (он местами достигает 20-30 метров) бурят скважины, из которых газ компрессором выкачивается на мини-электростанцию. Тут же, на месте, он сжигается и превращается в электроэнергию, которую подают в сеть. Мощности одной такой электростанции хватает, чтобы обеспечить электричеством около 700 квартир. Раньше газ, выделяемый свалкой, просто уходил в атмосферу, а теперь обеспечивает светом целый микрорайон. Кроме того, инвестор еще платит городу около 2,5 млн грн налогов. Учитывая, что в Украине насчитывается несколько тысяч свалок, можно прикинуть, сколько теряет государство ежегодно из-за бесхозяйственности. Это миллиарды гривен, которые сегодня просто улетают в атмосферу.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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