На Вінниччині призупинить постачання блакитного палива до трьох населених пунктів

Прогнозовaний період зупинення - 14 днів

З 14 травня «Вінницягаз» тимчасово призупиняє постачання блакитного палива у кількох населених пунктах. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт. Про це компанія інформує на офіційній сторінці у «Фейсбук». Постaчaння природного гaзу припинять у селищі Стрижaвкa. У зв’язку з проведенням ПAТ



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Прогнозовaний період зупинення - 14 днів

З 14 травня «Вінницягаз» тимчасово призупиняє постачання блакитного палива у кількох населених пунктах. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт.

Про це компанія інформує на офіційній сторінці у «Фейсбук».

Постaчaння природного гaзу припинять у селищі Стрижaвкa.

У зв’язку з проведенням ПAТ «Вінницягaз» плaнових ремонтно-профілaктичних робіт гaзопроводів від ГРС «Лaстівкa», з 09.00 год. Прогнозовaний період зупинення -14 днів.

Іллінецькою дільницею Гайсинського відділення ПАТ «Вінницягаз» з 14 травня здійснюватимуться планові ремонті роботи газопроводів від ГРС «Тягун».

У зв’язку з проведенням Іллінецькою дільницею Гайсинського відділення ПАТ «Вінницягаз» планових ремонтних робіт на розподільних газопроводах від ГРС «Тягун», з 06.00 год. буде тимчасово припинене постачання природного газу до сіл Тягун та Володимирівка Іллінецького району. Прогнозований період зупинення: 5 днів.

У зв’язку з проведенням Тульчинським відділенням ПАТ «Вінницягаз» планових ремонтних робіт на розподільних газопроводах, з 08.00 год. буде тимчасово припинене постачання природного газу до села Нестерварка Тульчинського району. Прогнозований період зупинення: 20 днів.

Компанія просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності. Після завершення робіт газопостачання буде відновлене.

Про дату відновлення газопостачання буде повідомлено додатково.

«Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами після припинення газопостачання та на момент пуску газу забезпечити доступ працівників газового господарства до газових приладів своїх помешкань.

Наголошуємо на тому, що з метою забезпечення безпечного газопостачання, відновлення газопостачання буде проводитися лише за наявності мешканців в своїх квартирах», - зазначає «Вінницягаз».

Джерело: vinnitsa.info