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    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником

    Український боєць який загинув під Авдіївкою
    4 травня у Хмільнику відбулося прощання з десантником Олександром Микитюком. Тіло бійця привезли з Донбасу. Хлопець загинув 30 квітня.  Олександр Микитюк рік служив за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У загиблого залишились батьки та сестра. У центрі Хмільника біля пам'ятника Небесній Сотні зібралися
    • Сьогодні, 14:21
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    Український боєць який загинув під Авдіївкою

    4 травня у Хмільнику відбулося прощання з десантником Олександром Микитюком. Тіло бійця привезли з Донбасу. Хлопець загинув 30 квітня. 

    Олександр Микитюк рік служив за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У загиблого залишились батьки та сестра.

    У центрі Хмільника біля пам'ятника Небесній Сотні зібралися люди, щоб вшанувати земляка.

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    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
    Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником

    Похорон бійця відбудеться 5 травня на кладовищі у рідному селі Білий Рукав, Хмільницького району.

    Джерело: Vinbazar

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