Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником

Український боєць який загинув під Авдіївкою

4 травня у Хмільнику відбулося прощання з десантником Олександром Микитюком. Тіло бійця привезли з Донбасу. Хлопець загинув 30 квітня. Олександр Микитюк рік служив за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У загиблого залишились батьки та сестра. У центрі Хмільника біля пам'ятника Небесній Сотні зібралися