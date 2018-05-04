Вінничани на колінах прощалися з 19-річним десантником
- Сьогодні, 14:21
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Український боєць який загинув під Авдіївкою
4 травня у Хмільнику відбулося прощання з десантником Олександром Микитюком. Тіло бійця привезли з Донбасу. Хлопець загинув 30 квітня.
Олександр Микитюк рік служив за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У загиблого залишились батьки та сестра.
У центрі Хмільника біля пам'ятника Небесній Сотні зібралися люди, щоб вшанувати земляка.
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Похорон бійця відбудеться 5 травня на кладовищі у рідному селі Білий Рукав, Хмільницького району.
Джерело: Vinbazar