У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей



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Обставини автопригоди з’ясовує слідство.

21 лютого на автодорозі Тульчин-Немирів зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2105» та «Богдан». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали четверо людей. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 20.30 години неподалік села Вовчок Немирівського районуПопередньо встановлено, що 40-річний житель селища Брацлав, керуючи автомобілем «ВАЗ-2105», виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою «Богдан».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водії двох автівок та їх пасажири, віком 36 та 39 років. Потерпілі доставлені до районної лікарні. Після надання медичної допомоги троє з постраждалих були відпущені додому.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення чоловікові загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.