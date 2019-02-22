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    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей

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    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей

    Обставини автопригоди з’ясовує слідство.

    21 лютого  на автодорозі  Тульчин-Немирів   зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2105»  та   «Богдан». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали четверо людей. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Аварія сталась близько 20.30 години неподалік села Вовчок Немирівського районуПопередньо встановлено, що 40-річний  житель селища Брацлав, керуючи автомобілем «ВАЗ-2105», виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та  зіткнувся з автівкою «Богдан».

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водії двох автівок та їх пасажири, віком 36 та 39 років. Потерпілі доставлені  до  районної  лікарні. Після надання медичної допомоги троє з постраждалих  були відпущені додому. 

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    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей
    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей
    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей
    У автопригоді в Немирівському районі постраждали четверо людей

    Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

    За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення чоловікові загрожує  до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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