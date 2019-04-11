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    На Вінниччині розпочато проведення операції «Нерест – 2019»

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    На Вінниччині розпочато проведення операції «Нерест – 2019»

    У період з 1 квітня по 30 червня заборонено вилов риби у водоймах області у зв'язку з нерестом

    За інформацією Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, 7 квітня, під час рейдової перевірки у м.Ладижин спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів виявлено порушення природоохоронного законодавства.

    Громадянином здійснювався вилов водних живих ресурсів у період нересту забороненим знаряддям лову, а саме – «хваткою». Як результат, особу було затримано та складено протокол про адміністративне порушення  за Ч.4 Ст.85 КУпАП.

    8 квітня поточного року спеціалістами екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу в межах м. Бершаді було затримано громадянина, який здійснював незаконний вилов водних живих ресурсів сіткою, що також входить до списку заборонених знарядь лову.

    Особою було виловлено рибу виду карась у кількості 5 шт. За вказане порушення на громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення за Ч.4 Ст. 85 КУпАП.  Матеріали щодо даного факту направлено на розгляд  до Бершадського районного суду.

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