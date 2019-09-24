На Вінниччині розпочато вакцинацію від сказу диких тварин



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Вакцинацію буде проведено із застосуванням авіації

На Вінниччині розпочато осінню кампанію із пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу із застосуванням авіатранспорту, що проводиться відповідно до плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних хвороб тварин області.

Про це інформує пресслужба Вінницької ОДА,повідомляє «Главком».

«Під час кампанії буде оброблено площу в 21 тис 560 км2, за винятком територій, які підпадають під заборону польотів літаків. При цьому буде застосовуватись спеціальна антирабічна вакцина для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин. Загалом заплановано розповсюдити 539 тис доз приманок. Приманка являє собою їстівний брикет, який своїм запахом і смаковими властивостями приваблює тварин, а в середині нього знаходиться сама вакцина», - йдеться у повідомленні.

Окрім того для проведення імунізації диких м’ясоїдних тварин передбачено обробку територій, за винятком населених пунктів і великих водних х просторів, із врахуванням ареалу проживання лисиць. Усі принади скидатимуть рівномірно в межах визначеної території із розрахунку 25 принад на 1 км2.

Також щоденно контролюватимуться польоти літаків по заздалегідь встановленим лініям та заплановану кількість викладених приманок. Дистанція між лініями польотів літаків коливатиметься в межах 500-1000 м з урахуванням природних, або штучних особливостей ландшафту.