На Вінниччині розпочався місячник добровільної здачі зброї



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В період 1 по 30 квітня громадяни, які володіють зброєю та боєприпасами без законних підстав, матимуть змогу добровільно здати її до відділів та відділень поліції, уникнувши при цьому, як адміністративної так і кримінальної відповідальності.

З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї та вибухівки, профілактики злочинів, пов'язаних з їх використанням, правоохоронці пропонують добровільно в місячний термін здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до поліції.

Відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Цією ж статтею Кримінального кодексу передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі, якщо вона добровільно здала бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Нагадуємо, якщо громадяни, які у вказаний термін добровільно здадуть до поліції мисливську, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів, вони мають можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Здати зброю можна у будь-якому найближчому відділку поліції. Отримати більш детальну інформацію ви можете за телефоном «102».

Джерело: Vinbazar