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    На Вінниччині рятувальники вилучили з води двох потопельників

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    На Вінниччині рятувальники вилучили з води двох потопельників

    Інциденти трапились у місті Липовець та у Теплицькому районі

    Рятувальники Державної служба з надзвичайних ситуацій у середу, 15 серпня, було вилучено з води у місті Липовець на Вінниччині двох потопельників. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    У середу, 15 серпня 14:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на місцевій водоймі було виявлено тіло чоловіка.

    Особовим складом ДПРЧ-21 м. Липовець за допомогою спецобладнення було вилучено тіло 64-річного чоловіка.

    Подібний випадок стався у Теплицькому районі.

    Бійцями ДСНС вилучено тіло 62-річної жительки села Соболівка Теплицького району.

    Нагадаємо, 14 серпня в озері Блакитне в Подільському районі Києва потонув чоловік.

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