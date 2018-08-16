На Вінниччині рятувальники вилучили з води двох потопельників



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Інциденти трапились у місті Липовець та у Теплицькому районі

Рятувальники Державної служба з надзвичайних ситуацій у середу, 15 серпня, було вилучено з води у місті Липовець на Вінниччині двох потопельників. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

У середу, 15 серпня 14:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на місцевій водоймі було виявлено тіло чоловіка.

Особовим складом ДПРЧ-21 м. Липовець за допомогою спецобладнення було вилучено тіло 64-річного чоловіка.

Подібний випадок стався у Теплицькому районі.

Бійцями ДСНС вилучено тіло 62-річної жительки села Соболівка Теплицького району.

Нагадаємо, 14 серпня в озері Блакитне в Подільському районі Києва потонув чоловік.