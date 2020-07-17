На Вінниччині статки задекларували 122 мільйонера



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Декларування доходів за 2019 рік

За підсумками декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, податківці Вінниччині нарахували 122 мільйонера. Разом найбагатші задекларували майже 684 млн грн. Про це інформує сектор комунікацій ГУ ДПС у Вінницькій області.

За словами в.о. начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Олега Мартинюка, проти минулого року кількість мільйонерів зросла на 36 осіб, а сума задекларованого ними доходу – на 324,3 млн грн.

За словами посадовця, із загальної кількості мільйонерів 50 громадян отримали доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, 25 – іноземні доходи, 18 – доходи у вигляді дивідендів та /або заробітної плати. Ще 10 вінничан отримали доходи у вигляді спадщини, 6 – доходи від здійснення незалежної професійної діяльності. Дохід від операцій з інвестиційними активами та дохід від здачі майна у лізинг отримали по п’ятеро громадян. Двоє отримали дохід у вигляді роялті та один у вигляді додаткового блага.

Очільник податкової служби Вінниччини зауважує, що мільйонери області, які становлять менше відсотка декларантів, без врахування тих, хто претендує на податкову знижку, задекларували половину всіх минулорічних доходів, оприлюднених у деклараціях.

Олег Мартинюк резюмує, що упродовж 2019 року податкові агенти вже утримали з мільйонерів понад 65,2 млн грн податку на доходи фізичних та 7,1 млн грн військового збору. Утім після перерахунку останні мають самостійно сплатити ще майже 18,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 2,1 млн грн військового збору.

Джерело: misto.vn.ua