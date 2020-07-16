  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині звільнили двох голів райдержадміністрацій

    • Розсилка
    На Вінниччині звільнили двох голів райдержадміністрацій

    Кадрові зміни у регіоні

    Президент підписав розпорядження про звільнення з посад голів Ямпільської та Калинівської райдержадміністрацій у Вінницькій області. Підстави звільнення – подані ними заяви.

    Відповідні документи опубліковані на сайті президента.

    Звільнили Майорову Людмилу Олександрівну з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою нею заявою.

    Звільнили Дмитрука Олександра Олександровича з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою.

    кадрові зміни Вінниччина президент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ