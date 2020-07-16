На Вінниччині звільнили двох голів райдержадміністрацій
Кадрові зміни у регіоніПрезидент підписав розпорядження про звільнення з посад голів Ямпільської та Калинівської райдержадміністрацій у Вінницькій області. Підстави звільнення – подані ними заяви.
Відповідні документи опубліковані на сайті президента.
Звільнили Майорову Людмилу Олександрівну з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою нею заявою.
Звільнили Дмитрука Олександра Олександровича з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою.