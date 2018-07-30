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    На Вінниччині триває перевірка перевізників

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    На Вінниччині триває перевірка перевізників

    З метою попередження аварійності, а також посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, на території Вінницької області з 23 липня проводяться комплексні цільові заходи під умовною назвою «Перевізник»

    Особливу увагу працівники поліції звертають на порушення, вчинені водіями транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів.

    За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, за цей час працівники поліції оглянули 355 пасажирських автобусів.

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    В ході перевірок виявлено та задокументовано 119 адміністративних порушень чинного законодавства у зазначеній сфері. Серед порушень: 66 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 5 випадків відхилення від заданого маршруту руху, 5- керування водіями автобусів без необхідних документів, 10 випадків керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язків технічний контроль та 29 інших порушень правил дорожнього руху. Працівниками поліції виявлено 9 технічно несправних автобусів, один з яких переобладнаний з порушенням норм та стандартів.

    Питання безпеки пасажирських перевезень перебуває на постійному контролі поліції.

    Джерело: Vinbazar

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