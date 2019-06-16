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    На Вінниччині в ДТП загинули чотири людини

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    На Вінниччині в ДТП загинули чотири людини

    Аварія сталася між населеними пунктами Буди та Ободівка

    На автошляху Тростянець-Ободівка на Вінниччині в результаті ДТП загинули чотири людини.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Аварія сталася 15 червня о 17 годині між населеними пунктами Буди та Ободівка, де зіткнулися два автомобілі Audi  та Volkswagen.

    «Загинули чотири особи, ще четверо людей постраждали, з них двоє дітей - 2013 та 2008 року народження», - повідомили в ДСНС.

    На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та криміналісти. Причини аварії з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей. 

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