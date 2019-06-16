На Вінниччині в ДТП загинули чотири людини



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Аварія сталася між населеними пунктами Буди та Ободівка

На автошляху Тростянець-Ободівка на Вінниччині в результаті ДТП загинули чотири людини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Аварія сталася 15 червня о 17 годині між населеними пунктами Буди та Ободівка, де зіткнулися два автомобілі Audi та Volkswagen.

«Загинули чотири особи, ще четверо людей постраждали, з них двоє дітей - 2013 та 2008 року народження», - повідомили в ДСНС.

На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та криміналісти. Причини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей.