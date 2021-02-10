  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями - На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся
    Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями
    фото: vn.dsns.gov.ua

    Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку

    Зранку, 10 лютого, до Служби порятунку Вінницької області надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м. Погребищі.

    Горіла одна з кімнат квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Б.Хмельницького, 94,  повідомили у пресслужбі ДСНС України у Вінницькій області.

    Із сусідніх квартир рятувальники одразу евакуювали чотирьох мешканців будинку, трьох вивели на свіже повітря, а врятували чотирьох людей.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся
    На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся
    На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся

    Під час проведення розвідки помешкання, в якому сталося загоряння, бійці ДСНС виявили літню жінку без ознак життя — 73-річну матір власниці квартири та 8-річну непритомну дівчинку. На жаль, реанімувати дитину не вдалося, вона померла в автомобілі екстреної медичної допомоги, — інформують у відомстві.

    Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку. Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями.

     

    Читайте також:

    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)

     

    Внаслідок пожежі у столичному будинку постраждала жінка

     

    У Запоріжжі попрощалися з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні

    Теги: ДСНС рятувальники речі час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies