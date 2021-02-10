На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся

Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями

Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку

Зранку, 10 лютого, до Служби порятунку Вінницької області надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м. Погребищі.

Горіла одна з кімнат квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Б.Хмельницького, 94, повідомили у пресслужбі ДСНС України у Вінницькій області.

Із сусідніх квартир рятувальники одразу евакуювали чотирьох мешканців будинку, трьох вивели на свіже повітря, а врятували чотирьох людей.

Під час проведення розвідки помешкання, в якому сталося загоряння, бійці ДСНС виявили літню жінку без ознак життя — 73-річну матір власниці квартири та 8-річну непритомну дівчинку. На жаль, реанімувати дитину не вдалося, вона померла в автомобілі екстреної медичної допомоги, — інформують у відомстві.

Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку. Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями.