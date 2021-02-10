На Вінниччині в пожежі загинула 8-річна дівчинка і її бабуся
Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку
Зранку, 10 лютого, до Служби порятунку Вінницької області надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м. Погребищі.
Горіла одна з кімнат квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Б.Хмельницького, 94, повідомили у пресслужбі ДСНС України у Вінницькій області.
Із сусідніх квартир рятувальники одразу евакуювали чотирьох мешканців будинку, трьох вивели на свіже повітря, а врятували чотирьох людей.
Під час проведення розвідки помешкання, в якому сталося загоряння, бійці ДСНС виявили літню жінку без ознак життя — 73-річну матір власниці квартири та 8-річну непритомну дівчинку. На жаль, реанімувати дитину не вдалося, вона померла в автомобілі екстреної медичної допомоги, — інформують у відомстві.
Вогонь знищив кімнату на площі 12 кв м, домашні речі, меблі, побутову техніку. Причина, що призвела до виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями.
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