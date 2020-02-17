На Вінниччині відбувся черговий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії



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15 лютого на базі комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Вінницької міської ради» пройшов ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

120 представників учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Вінниччини взяли участь у змаганнях, а саме: 28 учнів 8-го класу, 26 учнів 9-го класу, 29 учнів 10-го класу та 37 учнів 11-го класу. Впродовж чотирьох годин вони виконували завдання теоретичного та практичного турів.

Учасників олімпіади та керівників команд привітали голова оргкомітету, головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Євгенія Чернелівська, голова журі олімпіади, доктор географічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Григорій Денисик та директор комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Вінницької міської ради» Андрій Космина.

Заступник голови оргкомітету, завідувач лабораторії географії та природознавства КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Уманська Т.В. ознайомила присутніх з правилами проведення олімпіади.

Попередні результати олімпіади висвітлено на сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

За результатами спільного засідання журі та оргкомітету, 21 лютого остаточні результати олімпіади оприлюднять на сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».