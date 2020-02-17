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    У Хмільницькому районі змоделювали підтоплення села Кривошиї

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    У Хмільницькому районі змоделювали підтоплення села Кривошиї

    Органи цивільного захисту відпрацьовують дії на випадок весняних паводків

    У Хмільницькому районі відбулося штабне тренування органів управління та сил цивільного захисту на випадок паводку, пропуску льодоходу і повені. 

    За легендою, через різке танення снігу та сильні опади у піднявся рівень води у річці Снивода в селі Кривошиї. Це спричинило підтоплення трьох домогосподарств та підмивання берегової зони під мостом, що загрожує руйнуванню його кількох опор.

    Органами управління і сили цивільного захисту Хмільницької районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у такому випадку мають повідомити керівний склад та оповістити населення села щодо дій в умовах надзвичайної ситуації.  

    Учасники тренувань провели оцінку обстановки та розгорнули районний оперативний штаб. Було уточнено плани та рішення начальників районних спеціалізованих служб цивільного захисту за обставинами, що склалися, з необхідними розрахунками та іншими довідковими документами.

    Навчання включали проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, залучення фінансових та матеріальних резервів.


    Джерело: depo.ua

    навчання Вінниччина населення
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