У Хмільницькому районі змоделювали підтоплення села Кривошиї



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Органи цивільного захисту відпрацьовують дії на випадок весняних паводків

У Хмільницькому районі відбулося штабне тренування органів управління та сил цивільного захисту на випадок паводку, пропуску льодоходу і повені.

За легендою, через різке танення снігу та сильні опади у піднявся рівень води у річці Снивода в селі Кривошиї. Це спричинило підтоплення трьох домогосподарств та підмивання берегової зони під мостом, що загрожує руйнуванню його кількох опор.

Органами управління і сили цивільного захисту Хмільницької районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у такому випадку мають повідомити керівний склад та оповістити населення села щодо дій в умовах надзвичайної ситуації.

Учасники тренувань провели оцінку обстановки та розгорнули районний оперативний штаб. Було уточнено плани та рішення начальників районних спеціалізованих служб цивільного захисту за обставинами, що склалися, з необхідними розрахунками та іншими довідковими документами.

Навчання включали проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, залучення фінансових та матеріальних резервів.





Джерело: depo.ua