  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині відкрили меморіальну дошку генерал-хорунжому УПА

    • Розсилка
    На Вінниччині відкрили меморіальну дошку генерал-хорунжому УПА

    Перше офіційне вшанування славетного героя на Вінниччині

    В селищі Старостинці Погребищенського району вшанували пам’ять та встановили меморіальну дошку на честь українського військового діяча, повстанського отамана, розвідника, генерал-хорунжого Української повстанської армії Івана Демидовича Трейка.

    Це перше офіційне вшанування славетного героя на Вінниччині за всі роки незалежності України. Цього року виповнюється 75 років з дня трагічної загибелі Івана Трейка у бою з військами НКВС.

    За словами ініціатора відкриття меморіальної дошки Володимира Барцьося, московсько-більшовицька влада десятки років брехливо називала отамана Трейка і його повстанців «бандитами», та насправді це наші герої – борці за свободу України і нашого народу.

    «Як писали чекісти: близько 2 тисяч місцевих мешканців району і сусідніх повітів були учасниками руху, який очолював Іван Трейко. На жаль, до сьогодні вдалося віднайти лише десятки імен наших борців. Це селянські сини, які взяли до рук зброю, щоб захистити рідний край від окупантів. Сьогодні ми віддаємо їм належну шану. Хай пам’ять про Івана Трейка завжди свято оберігається нащадками, а його життя і подвиги будуть взірцем і прикладом служіння Україні для молодого покоління та всіх українців. Бажаємо всім утвердження української незалежності та перемоги нашого народу у війні з російським агресором», – зазначив у своїй промові Володимир Барцьось.

    Учасники зібрання вшанували славетного отамана та сучасних героїв російсько-української війни хвилиною мовчання, а Почесна варта з військовослужбовців вінницького гарнізону Збройних Сил України – салютом зі зброї.

    Непримиренний борець з радянською владою Іван Демидович Трейко народився 16 квітня 1898 у селі Старостинці на Вінниччині. Учасник Першої світової війни. З 1919 року брав участь у Визвольних змаганнях на боці УНР. Воював за волю України з денікінцями, а згодом з більшовиками на території Бердичівського, Сквирського, Білоцерківського повітів Вінниччини, Київщини і Житомирщини аж до 1925-го року. Створив комітет допомоги емігрантам з України. Пережив замах радянської агентури в 1927-му: вижив після вогнепального поранення в щелепу. Іван Трейко був військовим розвідником Армії УНР, а згодом учасником гетьманського руху. З початком Другої світової війни стає членом штабу Поліської Січі. З 1943 року очолював військову розвідку воєнних округ «Заграва» і «Тютюник». Загинув у 1945-му в бою з військами НКВС між Сторожевим і Городницею на межі Житомирщини і Рівненщини. Посмертно удостоєний звання генерал-хорунжого.
    УНР Вінниччина влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ