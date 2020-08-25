На Вінниччині відкрили меморіальну дошку генерал-хорунжому УПА



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Перше офіційне вшанування славетного героя на Вінниччині

В селищі Старостинці Погребищенського району вшанували пам’ять та встановили меморіальну дошку на честь українського військового діяча, повстанського отамана, розвідника, генерал-хорунжого Української повстанської армії Івана Демидовича Трейка.

Це перше офіційне вшанування славетного героя на Вінниччині за всі роки незалежності України. Цього року виповнюється 75 років з дня трагічної загибелі Івана Трейка у бою з військами НКВС.

За словами ініціатора відкриття меморіальної дошки Володимира Барцьося, московсько-більшовицька влада десятки років брехливо називала отамана Трейка і його повстанців «бандитами», та насправді це наші герої – борці за свободу України і нашого народу.

«Як писали чекісти: близько 2 тисяч місцевих мешканців району і сусідніх повітів були учасниками руху, який очолював Іван Трейко. На жаль, до сьогодні вдалося віднайти лише десятки імен наших борців. Це селянські сини, які взяли до рук зброю, щоб захистити рідний край від окупантів. Сьогодні ми віддаємо їм належну шану. Хай пам’ять про Івана Трейка завжди свято оберігається нащадками, а його життя і подвиги будуть взірцем і прикладом служіння Україні для молодого покоління та всіх українців. Бажаємо всім утвердження української незалежності та перемоги нашого народу у війні з російським агресором», – зазначив у своїй промові Володимир Барцьось.

Учасники зібрання вшанували славетного отамана та сучасних героїв російсько-української війни хвилиною мовчання, а Почесна варта з військовослужбовців вінницького гарнізону Збройних Сил України – салютом зі зброї.