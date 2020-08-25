В селищі на Вінниччині створюють умови для інклюзивного навчання



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До впровадження навчального процесу залучені фахівці «Інклюзивно-ресурсний центр»

В селищі Вороновиця під Вінницею працюють над створенням «інклюзивної кімнати» для дітей з особливими освітніми потребами. Нещодавно закупили спеціальні засоби корекції для психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей.

Зазначимо, що власних фахівців в громаді немає, тож освітяни підписали угоду з інклюзивним центром з Іллінців.

«КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Іллінецької районної ради провів виїзне засідання в нашій громаді. Фахівцями центру: директором Шимик Г.І., вчителем-логопедом Баранець А.Ю., вчителем-дефектологом Кравченко Т.В., практичним психологом Пелих А.О., вчителем-реабілітологом Хоменко Т. В. було обстежено 8 дітей», – йдеться в інформації.

В громаді зазначають, що обстеження проводили централізовано – в навчальному закладі, з дотриманням протиепідемічних вимог у добре провітрюваному приміщенні із забезпеченням температурного скринінгу.

В громаді також зазначають, в минулому році на інклюзивній формі навчання була одна дитина, в нинішньому подані заяви від трьох батьків.

«Очікуємо на висновки інклюзивно-ресурсного центру, щоб обстежені діти могли з 1 вересня приступити до навчання», – йдеться в інформації.

Джерело: naparise.com