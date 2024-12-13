Посадовець МВС з Вінниччини під час війни накупив елітних апартаментів у Грузії

Посадовець у період із 2021 до 2023 року реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних людей

У начальника територіального сервісного центру МВС з Вінниччини знайшли елітні апартаменти у курортних містах Грузії. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агентства не розкривають, про кого йдеться. Утім джерело hromadske повідомило, що зазначений посадовець – Юрій Негай, що працював у сервісному центрі МВС на Вінниччині. Остання подана ним декларація у листопаді цього року класифікована як «перед звільненням».

АРМА отримало інформацію, що посадовець під час великої війни, у березні 2022 року, купив п’ять елітних апартаментів у містах Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 квадратних метрів, а їхня вартість – від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість перевищує 7,19 мільйона гривень.

За інформацією НАЗК, посадовець у період із 2021 до 2023 року реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних людей. Автівки купувалися за заниженими цінами, а продавалися – за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені наближені до посадовця.

Загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 мільйонів гривень. НАЗК вказує, що законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати, у них не було.

Наразі цю інформацію направили до Офісу генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

АРМА очікує на арешт цих активів, передання їх в управління агентства та подальший продаж.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.