Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Посадовець МВС з Вінниччини під час війни накупив елітних апартаментів у Грузії

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець МВС з Вінниччини під час війни накупив елітних апартаментів у Грузії
фото з відкритих джерел

Посадовець у період із 2021 до 2023 року реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних людей

У начальника територіального сервісного центру МВС з Вінниччини знайшли елітні апартаменти у курортних містах Грузії. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агентства не розкривають, про кого йдеться. Утім джерело hromadske повідомило, що зазначений посадовець – Юрій Негай, що працював у сервісному центрі МВС на Вінниччині. Остання подана ним декларація у листопаді цього року класифікована як «перед звільненням».

АРМА отримало інформацію, що посадовець під час великої війни, у березні 2022 року, купив п’ять елітних апартаментів у містах Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 квадратних метрів, а їхня вартість – від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість перевищує 7,19 мільйона гривень.

За інформацією НАЗК, посадовець у період із 2021 до 2023 року реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних людей. Автівки купувалися за заниженими цінами, а продавалися – за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені наближені до посадовця.

Загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 мільйонів гривень. НАЗК вказує, що законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати, у них не було.

Наразі цю інформацію направили до Офісу генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

АРМА очікує на арешт цих активів, передання їх в управління агентства та подальший продаж.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

Читайте також:

Теги: Вінниця НАЗК АРМА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час моніторингу способу життя колишнього посадовця СБУ було виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення
НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн
19 листопада, 18:31
Сніг у Вінниці
Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста
21 листопада, 13:43
Інформаційні таблички-стріткоди встановлюють на вулицях Вінниці, названих на честь видатних постатей
У Вінниці встановлюють «стріткоди»: що це таке
23 листопада, 13:34
Аналіз зарплат і вартості оренди
Скільки «з’їдає» оренда у Вінниці? Аналіз зарплат і вартості оренди
27 листопада, 10:20
У Вінниці стартував сезон передріздвяних ярмарків
У Вінниці стартував сезон передріздвяних ярмарків
30 листопада, 10:45
Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції
Моторошна аварія поблизу Вінниці – легковик від зіткнення розірвало навпіл
30 листопада, 15:05
У Вінниці розпочали видачу продуктових наборів для малозахищених категорій
Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори
10 грудня, 13:52
Під час археологічних досліджень на східній ділянці комплексу «Мури» археологи виявили сліди першого будівельного періоду пам'ятки
У Вінниці археологи виявили залишки першого будівельного періоду Мурів
11 грудня, 10:23
Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки
Вчора, 18:06

Новини

Посадовець МВС з Вінниччини під час війни накупив елітних апартаментів у Грузії
Посадовець МВС з Вінниччини під час війни накупив елітних апартаментів у Грузії
Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла у Вінницькій області 13 грудня: як діятимуть графіки
У Вінниці підготували проєкт бюджету на 2025 рік. Куди підуть гроші
У Вінниці підготували проєкт бюджету на 2025 рік. Куди підуть гроші
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
У Вінниці археологи виявили залишки першого будівельного періоду Мурів
У Вінниці археологи виявили залишки першого будівельного періоду Мурів
Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори
Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
104K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
33K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
20K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
13K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua