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    На Вінниччині виявили більше 400 порушень у сфері перевезення пасажирів

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    На Вінниччині виявили більше 400 порушень у сфері перевезення пасажирів

    Виявлено 33 технічно несправних автобуси з 23 липня

    Правоохоронці на Вінниччині з 23 липня виявили 424 адміністративні порушення чинного законодавства у сфері перевезення пасажирів. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

    За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з 23 липня працівники поліції оглянули 1458 пасажирських автобусів.

    В ході перевірок виявлено та задокументовано 424 адміністративні порушення чинного законодавства у зазначеній сфері.

    Серед порушень:

    • 177 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість,
    • 52 - відхилення від маршруту,
    • 11 - керування водіями автобусів без необхідних документів,
    • 19 - керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль,
    • 10 порушень правил зупинки під час здійснення посадки – висадки пасажирів,
    • 3 - перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм,
    • 2 - керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів,
    • 2 - перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв та 88 інших порушень правил дорожнього руху.

    Працівниками поліції виявлено 33 технічно несправних автобуси, 6 з яких переобладнані з порушенням норм та стандартів.

    Питання безпеки пасажирських перевезень перебуває на постійному контролі поліції, запевнили у відділі комунікації.

    Нагадаємо, у липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди. 

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