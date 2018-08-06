На Вінниччині виявили більше 400 порушень у сфері перевезення пасажирів



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Виявлено 33 технічно несправних автобуси з 23 липня

Правоохоронці на Вінниччині з 23 липня виявили 424 адміністративні порушення чинного законодавства у сфері перевезення пасажирів. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з 23 липня працівники поліції оглянули 1458 пасажирських автобусів.

В ході перевірок виявлено та задокументовано 424 адміністративні порушення чинного законодавства у зазначеній сфері.

Серед порушень:

177 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість,

52 - відхилення від маршруту,

11 - керування водіями автобусів без необхідних документів,

19 - керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль,

10 порушень правил зупинки під час здійснення посадки – висадки пасажирів,

3 - перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм,

2 - керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів,

2 - перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв та 88 інших порушень правил дорожнього руху.

Працівниками поліції виявлено 33 технічно несправних автобуси, 6 з яких переобладнані з порушенням норм та стандартів.

Питання безпеки пасажирських перевезень перебуває на постійному контролі поліції, запевнили у відділі комунікації.

Нагадаємо, у липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди.