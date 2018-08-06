На Вінниччині виявили більше 400 порушень у сфері перевезення пасажирів
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Розсилка
Виявлено 33 технічно несправних автобуси з 23 липня
Правоохоронці на Вінниччині з 23 липня виявили 424 адміністративні порушення чинного законодавства у сфері перевезення пасажирів. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.
За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з 23 липня працівники поліції оглянули 1458 пасажирських автобусів.
В ході перевірок виявлено та задокументовано 424 адміністративні порушення чинного законодавства у зазначеній сфері.
Серед порушень:
- 177 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість,
- 52 - відхилення від маршруту,
- 11 - керування водіями автобусів без необхідних документів,
- 19 - керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль,
- 10 порушень правил зупинки під час здійснення посадки – висадки пасажирів,
- 3 - перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм,
- 2 - керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів,
- 2 - перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв та 88 інших порушень правил дорожнього руху.
Працівниками поліції виявлено 33 технічно несправних автобуси, 6 з яких переобладнані з порушенням норм та стандартів.
Питання безпеки пасажирських перевезень перебуває на постійному контролі поліції, запевнили у відділі комунікації.
Нагадаємо, у липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди.