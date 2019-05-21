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    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі

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    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі

    Хату родини підпалив п’яний батько сімейства

    На наступні вихідні, 25-26 травня, у Носківцях Жмеринського району на Вінниччині волонтери проекту «БУР» (Будуємо Україну разом) продовжать працювати над будівництвом тимчасового житла для жінки та двох дітей, що постраждали від пожежі.

    Нагадаємо, хату родини підпалив п’яний батько сімейства у березні. А пізніше шахраї поцупили гроші із картки, на яку сім’ї збирали допомогу благодійники.

    Допомоги родині взялися волонтери проекту «БУР». Вони хочуть спорудити в обійсті літню кухню. Котлован для неї уже викопали. Тепер потрібно заливати фундамент. Допомогти у цьому можуть всі охочі. Для потрібно зареєструватися на спеціально створеній сторінці у Facebook і таким чином зв’язатися з організаторами.  

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    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі
    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі
    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі
    На Вінниччині волонтери почали будувати житло для жінки і двох дітей, що постраждали від пожежі

    «Впевнені, що з твоєю допомогою 25-26 травня ми натхненно зробимо опалубку та заллємо фундамент. А ввечері на нас чекає тімбілдінг, перегляд фільму, рефлексія та ватра», - пишуть ініціатори «БУРчику».

    Джерело: naparise.com

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