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    На Вінниччині встановлять меморіальні плити у семи місцях масових поховань євреїв

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    На Вінниччині встановлять меморіальні плити у семи місцях масових поховань євреїв

    Питання розглядатиме міжвідомча комісія

    У нашій області триває реалізація міжнародного проекту «Захистимо пам’ять». У його рамках будуть встановлені меморіальні плити у 7 місцях масових поховань євреїв у 5 населених пунктах – у селі Вахнівка Липовецького району, там 2 місця розстрілу, селі Плисків Погребищенського району, там теж 2 місця розстрілу, містечку Липовець, а також селі Самгородок Козятинського району й селі Чуків, що на Немирівщині.

    Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

    Реалізувати цей проект допомагає Фонд «Меморіал вбитим євреям Європи». У Вінницькій області створена міжвідомча комісія, яка переймається збереженням історичної пам'яті. Під час її останнього засідання обговорювалося, який текст має бути на меморіальних плитах. Пропозиції будуть направлені до згаданого фонду. А після узгодження на граніті викарбують слова й цифри, які нагадуватимуть прийдешнім поколінням про одну з жахливих трагедій ХХ століття.

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