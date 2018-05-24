На Вінниччині втопився рибалка

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Чоловік рибалив на човні

22 травня о 12:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі на річці Південний Буг в с. Маньківка Бершадського району втопилася людина.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За попередніми даними, чоловік рибалив на човні та з невідомих причин впав у воду, почавши пливти до берега, зник з поверхні водойми.

Прибувши на місце події, рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №16 обстеживши дно акваторії водойми за допомогою спецобладнання на відстані близько 15 метрів від берега на глибині 2-2,5 м о 14:00 витягли потопельника з води. Загиблим виявився 68-річний житель с.Красносілка.