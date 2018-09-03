На Вінниччині за добу покінчили з життям четверо людей



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На жаль, врятувати їх не вдалося

2 вересня, запам’ятався працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій великою кількістю самогубств. Так, всього за добу з життя за власним бажанням пішло четверо людей.

Першим знайшли сімнадцятирічного жителя села Митків, що у Барському районі. Там хлопець наклав на себе руки через повішання, заявивши про те, що не хоче їхати до обласного центру на навчання.

Наступним знайшли 62-річного жителя Мурованокуриловецького району. Відомо, що чоловік застрелився з мисливської рушниці.

Ще двох самогубць знайшли у Тульчинському та Немирівському районах. Так, 64-річна жителька села Клебань наклала на себе руки через повішання. А от 47-річного жителя села Глянець знайшли без видимих ознак насилля.

Наразі на місцях працюють правоохоронці, встановлюючи причини інцидентів.

Джерело: vn.oblast.online