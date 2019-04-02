На Вінниччині за фактами порушень виборчого процесу розпочали п’ять кримінальних проваджень
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Розсилка
Правоохоронцям надійшло 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства
За результатами виборів, які відбулися в Україні вчора, 31 березня, до правоохоронних органів Вінницької області надійшло 86 повідомлень, пов’язаних з можливими порушенням виборчого законодавства. За 5-ма фактами розпочаті кримінальні провадження. 2 з них – за фактами фотографування бюлетенів, 2 – за фактом виносу бюлетеня для голосування у Вінницькому районі, 1 – за спробу винесення виборчого бюлетеня.
«Серед 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства, 4 з них стосуються незаконної агітації, 14 – відсутності у списках виборців, 1 – втрати печатки на дільниці у Калинівському районі, 8 – фотографування бюлетенів, 3 – виносу бюлетенів, 4 – наявності у списках виборців осіб, які померли, 50 – інших питань», – уточнює речниця ГУ Нацполіції Вінниччини Анна Олійник.
За її словами, відомості про повідомлення внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, за ними проводяться перевірки. Два повідомлення про підкуп виборців у Погребищенському та Жмеринському районах під час перевірки не підтвердилися.
Поліцейські Вінниччини продовжують нести службу та забезпечувати правопорядок у посиленому режимі до здачі виборчої документації до окружних виборчих комісій.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.
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Зеленський Володимир Олександрович30.22%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.47%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Джерело: День