На Вінниччині за фактами порушень виборчого процесу розпочали п’ять кримінальних проваджень



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Правоохоронцям надійшло 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства

За результатами виборів, які відбулися в Україні вчора, 31 березня, до правоохоронних органів Вінницької області надійшло 86 повідомлень, пов’язаних з можливими порушенням виборчого законодавства. За 5-ма фактами розпочаті кримінальні провадження. 2 з них – за фактами фотографування бюлетенів, 2 – за фактом виносу бюлетеня для голосування у Вінницькому районі, 1 – за спробу винесення виборчого бюлетеня.

«Серед 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства, 4 з них стосуються незаконної агітації, 14 – відсутності у списках виборців, 1 – втрати печатки на дільниці у Калинівському районі, 8 – фотографування бюлетенів, 3 – виносу бюлетенів, 4 – наявності у списках виборців осіб, які померли, 50 – інших питань», – уточнює речниця ГУ Нацполіції Вінниччини Анна Олійник.

За її словами, відомості про повідомлення внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, за ними проводяться перевірки. Два повідомлення про підкуп виборців у Погребищенському та Жмеринському районах під час перевірки не підтвердилися.

Поліцейські Вінниччини продовжують нести службу та забезпечувати правопорядок у посиленому режимі до здачі виборчої документації до окружних виборчих комісій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.

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Джерело: День