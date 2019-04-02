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    На Вінниччині за фактами порушень виборчого процесу розпочали п’ять кримінальних проваджень

    • Розсилка
    На Вінниччині за фактами порушень виборчого процесу розпочали п’ять кримінальних проваджень

    Правоохоронцям надійшло 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства

    За результатами виборів, які відбулися в Україні вчора, 31 березня, до правоохоронних органів Вінницької області надійшло 86 повідомлень, пов’язаних з можливими порушенням виборчого законодавства. За 5-ма фактами розпочаті кримінальні провадження. 2 з них – за фактами фотографування бюлетенів, 2 – за фактом виносу бюлетеня для голосування у Вінницькому районі, 1 – за спробу винесення виборчого бюлетеня.

    «Серед 86 повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства, 4 з них стосуються незаконної агітації, 14 – відсутності у списках виборців, 1 – втрати печатки на дільниці у Калинівському районі, 8 – фотографування бюлетенів, 3 – виносу бюлетенів, 4 – наявності у списках виборців осіб, які померли, 50 – інших питань», – уточнює речниця ГУ Нацполіції Вінниччини Анна Олійник.

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    За її словами, відомості про повідомлення внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, за ними проводяться перевірки. Два повідомлення про підкуп виборців у Погребищенському та Жмеринському районах під час перевірки не підтвердилися.

    Поліцейські Вінниччини продовжують нести службу та забезпечувати правопорядок у посиленому режимі до здачі виборчої документації до окружних виборчих комісій.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що міжнародні спостерігачі закликали Порошенка і Зеленського провести дебати.

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      5.47%
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      4.15%
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      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
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      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
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      0.14%
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      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
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      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
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      0.01%

    Джерело: День

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