На Вінниччині засудили чоловіка, який вбив та з’їв сусідського собаку



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Моторошна подія сталася у Калинівському районі

У Вінницькій області засудили чоловіка, який вбив сусіднього собаку, приготував його та з’їв. Подія сталася у Калинівському районі. Оскільки порушник раніше був звільнений з місць відбування покарання достроково, то йому додали і попередній невідбутий термін.

Засуджений скоїв злочин улітку минулого року. Забрав сусідчиного пса до себе додому й убив його молотком по голові. З мертвої тварини частково здер шкуру, відрізав задні лапи й поніс їх до місцевого магазину, та купувати такий товар продавець відмовився. Тоді чоловік приготував собачатину власноруч і з’їв її. Так він «допоміг» сусідці, яка скаржилася, що пес заважає їй відпочивати.

Цікаво, що на розлади психіки засуджений не страждає, проте має кілька судимостей за крадіжки і незаконне поводження зі зброєю. А познущався над собакою він у період умовно-дострокового звільнення на рік і майже два місяці згідно з постановою Вінницького апеляційного суду в червні 2018 року.

«Остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим, ніж покарання, призначене за новий злочин, і ніж невідбута частина покарання за попереднім вироком», – йдеться у рішенні апеляційної інстанції.

За словами засудженого, він і не думав, що нестиме відповідальність за скоєне, а собачатину, каже, вживав з лікувальною метою. Тож загалом чоловік перебуватиме за ґратами рік і три місяці.

Джерело: vinnitsa.info