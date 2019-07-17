  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату

    • Розсилка
    На Вінниччині затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату

    Мешканець села Черепашинці Калинівського району намагався реалізувати гранату РГД-5

    Бойовий припас чоловік планував продати за 700 гривень. Наразі зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років ув'язнення.  

    Про це повідомляють у прокуратурі Вінницької області.

    Правоохоронці організували оперативну закупку та встановили, що 58-річний чоловік намагався продати бойову гранату РГД-5 за 700 грн. За результатами слідчих дій продавця бойового припасу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

    Процесуальним керівником погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту.

    Досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз.

    Довідково: ч.1 ст. 263 КК України передбачено покарання за носіння, зберігання, придбання, збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу на строк від трьох до семи років.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    кримінал розслідування боєприпаси Вінниччина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ