На Вінниччині затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату



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Мешканець села Черепашинці Калинівського району намагався реалізувати гранату РГД-5

Бойовий припас чоловік планував продати за 700 гривень. Наразі зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляють у прокуратурі Вінницької області.

Правоохоронці організували оперативну закупку та встановили, що 58-річний чоловік намагався продати бойову гранату РГД-5 за 700 грн. За результатами слідчих дій продавця бойового припасу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Процесуальним керівником погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз.

Довідково: ч.1 ст. 263 КК України передбачено покарання за носіння, зберігання, придбання, збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу на строк від трьох до семи років.

Джерело: Vinbazar