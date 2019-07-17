На Вінниччині затримали чоловіка, який хотів продати бойову гранату
Мешканець села Черепашинці Калинівського району намагався реалізувати гранату РГД-5
Бойовий припас чоловік планував продати за 700 гривень. Наразі зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років ув'язнення.
Про це повідомляють у прокуратурі Вінницької області.
Правоохоронці організували оперативну закупку та встановили, що 58-річний чоловік намагався продати бойову гранату РГД-5 за 700 грн. За результатами слідчих дій продавця бойового припасу затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Процесуальним керівником погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз.
Довідково: ч.1 ст. 263 КК України передбачено покарання за носіння, зберігання, придбання, збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу на строк від трьох до семи років.
Джерело: Vinbazar