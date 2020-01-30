На Вінниччині здійснено напад на дільничого



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Поліцейські затримали зловмисника, який травмував дільничного під час виконання службових обов’язків

Злочин стався ввечері 29 січня в селі Білозерівка Липовецького району під час складання офіцером поліції адміністративного протоколу на зловмисника.

За напад на правоохоронця 40-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

30-річний дільничний офіцер поліції перебував на території обслуговування та складав адміністративні матеріали відносно чоловіка, який перебув у громадському місті в стані алкогольного сп’яніння.

На зауваження правоохоронця порушник відреагував агресивно і вдарив поліцейського по обличчю.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Слідство у справі триває.