  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині здійснено напад на дільничого

    • Розсилка
    На Вінниччині здійснено напад на дільничого

    Поліцейські затримали зловмисника, який травмував дільничного під час виконання службових обов’язків

    Злочин стався ввечері 29 січня в селі Білозерівка Липовецького району під час складання офіцером поліції адміністративного протоколу на зловмисника.

    За напад на правоохоронця 40-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    30-річний дільничний офіцер поліції перебував на території обслуговування та складав адміністративні матеріали відносно чоловіка, який перебув у громадському місті в стані алкогольного сп’яніння.

    На зауваження правоохоронця порушник відреагував агресивно і вдарив поліцейського  по обличчю.
    Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

    Слідство у справі триває. 

    кримінал напад Вінниччина злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ