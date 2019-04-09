На Вінниччині жінка за викрадені у подруги гроші купила собі телефон



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У Бершадському районі працівники поліції затримали 28-річну жінку, яка викрала з будинку своєї подруги 2500 тисячі гривень. Підозрюваній загрожує до 6 років в'язниці.

Працівники бершадської поліції затримали підозрювану у крадіжці грошей з будинку жительки с. Баланівка. Як розповів начальник Бершадського відділу поліції В’ячеслав Лялюцький, 2 квітня до поліції з заявою про крадіжку звернулась місцева жителька.

За словами заявниці, під час її відсутності з незачиненого будинку невідома особа вчинила крадіжку грошей в сумі 2500 гривень. Поспілкувавшись з потерпілою та її односельцями, підозри поліцейських щодо причетності до цього злочину впали на її подружку, жительку сусіднього села.

28-річна підозрювана у вчиненому зізналась та розповіла, що на викрадені гроші придбала собі мобільний телефон. Телефон у неї вилучений.

Раніше правопорушниця неодноразово потрапляла в поле зору поліції за вчинення крадіжок.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Такий злочин карається ув’язненням до 6 років.