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    На Вінниччину закуплять сто карет «швидкої допомоги»

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    На Вінниччину закуплять сто карет «швидкої допомоги»

    За рахунок державного та обласного бюджетів передбачено придбання спеціалізованих автівок

    Закупівля ста автомобілів екстреної медичної допомоги заплановане на умовах співфінансування з державного та обласного бюджетів. 

    Як повідомляє прес-служба Вінницької ОДА,  область включили в програму МОЗ, за якою заплановано виділення коштів на вдосконалення системи екстреної медичної допомоги. 

    У співфінансуванні з обласним бюджетом передбачено придбання 100 автомобілів екстреної медичної допомоги.

    «Враховуючи потребу для області у 180 автомобілів, це кардинально може змінити ситуацію. Але ми маємо виділити з обласного бюджету певну суму співфінансування для закупівлі цих авто», - повідомив під час щотижневої наради голова ОДА Валерій Коровій.

    Джерело: lada.fm

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