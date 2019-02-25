На Вінниччину закуплять сто карет «швидкої допомоги»



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За рахунок державного та обласного бюджетів передбачено придбання спеціалізованих автівок

Закупівля ста автомобілів екстреної медичної допомоги заплановане на умовах співфінансування з державного та обласного бюджетів.

Як повідомляє прес-служба Вінницької ОДА, область включили в програму МОЗ, за якою заплановано виділення коштів на вдосконалення системи екстреної медичної допомоги.

У співфінансуванні з обласним бюджетом передбачено придбання 100 автомобілів екстреної медичної допомоги.

«Враховуючи потребу для області у 180 автомобілів, це кардинально може змінити ситуацію. Але ми маємо виділити з обласного бюджету певну суму співфінансування для закупівлі цих авто», - повідомив під час щотижневої наради голова ОДА Валерій Коровій.

Джерело: lada.fm