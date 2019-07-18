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    На Вінничині чоловік цілив у козу, а застрелив людину

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    На Вінничині чоловік цілив у козу, а застрелив людину

    Безглузда смерть

    Страшна трагедія сталася у маленькому селі Хорошій Вінницької області – чоловік через фатальну помилку застрелив дружину свого брата.

    Під час родинного відпочинку біля річки чоловік почув голос дикого козла і вирішив вистрілити.

    Проте куля влучила в дружину рідного брата – для 50-річної жінки поранення у живіт виявилося смертельним. Вона померла в лікарні.

    Ні родичі, ні селяни не звинувачують його в трагедії – мовляв, це жахливий збіг обставин.

    У поліції ж злочин кваліфікують як умисне вбивство.

    Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але йому все ще загрожує ув’язнення до 15 років.

    Джерело: ICTV

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