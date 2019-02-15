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    На Вінничині стало зле лікареві, який рятував людей, що вчаділи від газу

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    На Вінничині стало зле лікареві, який рятував людей, що вчаділи від газу

    Створено спеціально комісію, яка розслідує причину раптової хвороби медика

    На Вінниччині, у Жмеринці, рятуючи людей, що опинилися в небезпеці, не вберігся і сам лікар. По це стало відомо з інформації, оприлюдненої на сайті управління Держпраці у Вінницькій області.

    Як з’ясувалося,  пізно ввечері 11 лютого бригада швидкої допомоги прибула на терміновий виклик в одне із помешкань райцентру. Звідти надійшов сигнал, що в квартирі ціла сім’я із п’яти чоловік отруїлася чадним газом. Швидка негайно вирушила на допомогу пацієнтам. Допомогу людям надали, їх госпіталізували.

    Однак уже після виклику стало зле 55-річному лікареві швидкої допомоги, який був у помешканні та оглядав людей і надавав їм допомогу.

    Через це наказом управління Держпраці створено спеціальну комісію, яка має ретельно розслідувати обставини цього випадку і зробити висновки, аби запобігти таким випадкам надалі.

    Джерело: vn.oblast.online

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