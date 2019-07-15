На вулиці Ватутіна в котлован провалилася дівчина



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Вінничанка поночі йшла через промислову територію

У Вінниці на вулиці Ватутіна 14 липня в котлован провалилася дівчина. Пригода сталася пізнім вечором, десь після 23:00 години, повідомили в ГУ ДСНС області.

22-річна вінничанка втрапила у яму на території одного з підприємств.

Подробиць надзвичайники не повідомляють.

Лише те, що дівчина зуміла покликати на допомогу, і рятувальники витягли її з ями. Потерпілу передали працівникам медичної допомоги.

Джерело: i-vin.info