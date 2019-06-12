На вулиці Замостянській запроваджується реверсний рух для трамваїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час проведення ремонтних робіт обмежується рух автотранспорту

У Вінниці активізується реконструкція другої черги вул. Замостянської. У зв’язку з цим, з 12 червня відбудеться зміна в русі приватного та громадського транспорту на ділянці від вул. Стрілецької до вул. Стеценка.

Трамваї будуть рухатись частково в реверсивному режимі на відрізку від вул. Стрілецької до вул. Стеценка. Зупинка трамваїв «МПМ «Зоря» буде тимчасово перенесена на вул. Стрілецьку до магазину «Варшава».

З 12 червня рух автотранспорту по вул. Замостянській на ділянці від вул. Стрілецької до вул. Запорожця буде обмежено.

Маршрутні таксі № 3А, 8Б, 23А будуть рухатись в обох напрямках по вул. Академіка Янгеля, Винниченка, Острозького, пр. Коцюбинського.

Маршрутне таксі № 8А буде рухатись в обох напрямках по вул. Замостянській, кінцевий пункт маршруту тимчасово буде перенесено на зупинку «Пл. Перемоги» на перехресті вул. Замостянська – вул. Острозького.

З 13 червня буде тимчасово призупинено рух тролейбусів маршруту №15. В цей час можна користуватись трамваями маршрутів № 1, 4, 6 та тролейбусами, які прямують по вул. Київській та пр.Коцюбинського.