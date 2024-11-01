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СБУ затримала проросійських агітаторів, зокрема «політексперта» із медіапулу Медведчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ затримала проросійських агітаторів, зокрема «політексперта» із медіапулу Медведчука
Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов
фото: пресслужба СБУ

У Київській області затримали «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля

Служба безпеки України затримала ще 10 проросійських агітаторів, які намагались розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України. Серед них – «політексперт» із медіапулу колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє СБУ.

Так, у Київській області затримали «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

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Служба безпеки України затримала ще 10 проросійських агітаторів, які намагались розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України
фото: пресслужба СБУ

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК. Крім того, як свідчать матеріали провадження, фігурант привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.

У Житомирській області затримали трьох дописувачів місцевого Телеграмі-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.

Також фігуранти оприлюднювали в чаті геолокації патрулів та мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.

У Чернігівській області заблокували підривну діяльність 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); чч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.  У СБУ повідомили, що за вказівкою ФСБ затримані здійснювали таємне спостереження за ключовими залізничними станціями, які використовуються для транспортування важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Також Служба безпеки України затримала посадовця Національної енергетичної компанії  «Укренерго, який виправдовував збройну агресію Росії, а також «зливав» інформацію про наслідки російських атак по українських енергооб'єктах. Фігурантом є керівник департаменту безпеки «Укренерго». Він відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України.

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Теги: шахрайство інтернет правосуддя державна зрада зрада СБУ

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